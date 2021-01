Savino Del Bene, contro Conegliano bisogna osare

Pensa, credi, sogna, osa. Domani alle 17.30 ci vorrà una interpretazione magistrale del pensiero di Walt Disney alla Savino Del Bene Volley di Massimo Barbolini. Lia Malinov e compagne, infatti, sono chiamate ad un’impresa titanica perchè al PalaRialdoli arriva l’armata Imoco Conegliano. Squadra campione del mondo in carica e che non perde una gara da oltre un anno. A Scandicci passa un autentico rullo schiacciasassi che ancora non ha perso più di un set a partita (cinque i parziali lasciati per strada). Ma sognare non costa nulla, almeno sulla carta.

Solamente due giocatrici nelle fila di Scandicci hanno indossato anche la maglia della Imoco Volley: si tratta della palleggiatrice Ofelia Malinov, in Veneto nella stagione 2016-2017, e della centrale Martina Samadan, che ha indossato la maglia di Conegliano nella prima parte della stagione 2018-2019.

Numerosi i precedenti ufficiali tra le due formazioni. Conegliano e Scandicci si sono infatti affrontate tra i confini italiani ben 18 volte. 14 a 4 il bilancio a vantaggio di Conegliano. L’ultimo incontro risale al 3 Ottobre quando finì 3-0 per le venete. Due infine i precedenti a livello internazionale, entrambi relativi alla CEV Champions League 2018-2019: l’andata disputata a Treviso finì 3-2 per Conegliano, il match di ritorno disputato al Mandela Forum di Firenze terminò con uno speculare 3-2 in favore della Savino del Bene.

LE PAROLE DI COACH MASSIMO BARBOLINI

“E’ una partita difficilissima, lo sappiamo, penso che ci debba servire per prendere il ritmo e cercare di fare punti. Il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite da giocare e serve ritrovare il ritmo di gioco”

LE AVVERSARIE

La Imoco Volley Conegliano conferma il trend delle ultime stagioni, disseminate di successi in ambito nazionale e internazionale. La squadra veneta, come detto, ha iniziato la nuova stagione perdendo solo un cinque set. Coach Daniele Santarelli, dal 2017 sulla panchina di Conegliano, dovrebbe puntare sul 6+1 con Wolosz al palleggio ed Egonu da opposto. Hill e Sylla giocheranno in banda. De Krujif e Fahr formeranno il tandem di centrali. Maglia da libero affidata invece a De Gennaro.

IN TV

La partita fra Imoco Volley Conegliano e Savino del Bene Scandicci sarà trasmessa in diretta su LVF TV.

Fonte: Savino Del Bene Volley