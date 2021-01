Scuole dell’infanzia a Pisa: iscrizioni aperte fino al 25 gennaio

Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l'anno educativo 2021/22. Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

I genitori interessati devono presentare domanda consegnando l’apposito modulo compilato all’istituzione scolastica di competenza entro il 25 gennaio. La modulistica e la documentazione utile per l'iscrizione è reperibile all’indirizzo www.comune.pisa.it e sui siti web degli istituti.

Durante il periodo delle iscrizioni le famiglie dei potenziali utenti possono conoscere meglio le strutture ed informarsi sul progetto didattico-educativo.

“Vista l’impossibilità di poter visitare le scuole di persona e nella speranza di tornare presto alla normalità - dichiara l’assessore alle politiche socioeducative Sandra Munno - abbiamo pensato di realizzare due brevi video di presentazione delle scuole dell’infanzia comunali Montessori e Calandrini per consentire ai genitori una visita virtuale degli ambienti e dell’offerta educativa. Ringrazio il personale, educatrici ed educatori, che hanno dato vita a questa iniziativa”.

I due video sono stati pubblicati sul canale YouTube del Comune di Pisa (playlist Nidi e Scuole dell’Infanzia – Open day). Inoltre nei giorni giovedì 14 e martedì 19 gennaio dalle ore 18 alle ore 19.30 le famiglie potranno partecipare alla video-conferenza con il gruppo docente della scuola dell'infanzia Calandrini e/o Montessori. Per ricevere il link di accesso alle video conferenze di presentazione è necessario scrivere una mail all’indirizzo coordinamentopedagogico@comune.pisa.it oppure telefonare al numero 333.6141352.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021. L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata:

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla seguente mail: servizieducativi@comune.pisa.it

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa