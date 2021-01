Servizio mensa Montelupo Fiorentino, al via le iscrizioni

Scuola dell'infanzia: al via in questo mese di gennaio le iscrizioni.

I genitori oltre a inscrivere i propri figli a scuola secondo le modalità indicate dalla Segreteria Didatti dell'Istituto Comprensivo, devono in questo mese di gennaio effettuare l'iscrizione per il servizio mensa gestito dal Comune di Montelupo Fiorentino.

Ecco tutte le informazioni.

Il servizio mensa viene garantito a tutto gli alunni che frequentano scuola dell'infanzia e primaria. Il costo del pasto varia in base alle fasce di reddito: 1.15 € con isee fino a 10.000 €; 3.70 € con isee fino a

16.000 €; 4,00 € con isee fino a 25.000 €; 4.30 € con isee oltre 25.000 €.

La domanda di iscrizione si fa online al seguente indirizzo: http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n90342

La scadenza è per presentare la documentazione è il 4 febbraio. Si specifica che la domanda deve essere fatta anche per le scuole private paritarie, oltre che per le pubbliche

Le famiglie che vogliono beneficiare delle riduzioni per reddito devono presentare domanda dal 1 al 31 marzo 2021.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa