Tenuto per mezz'ora al telefono dalla polizia, uomo salvato dal suicidio

Salvato un uomo dal tentativo di suicidio nella provincia di Pisa.

Al numero di emergenza 113 della sala operativa della questura di Pisa, era arrivata la telefonata dell'uomo che aveva annunciato di volersi togliersi la vita per problemi di alcolismo.

L’operatore radio del 113, con non poche difficoltà, è riuscito a tenerlo occupato nella conversazione per circa trentacinque minuti, distraendolo dal gesto fino all’arrivo di una pattuglia del Comando Compagnia Carabinieri di Livorno, contattata dagli operatori di polizia in quanto la più vicina al luogo dove si trovava l’uomo.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).