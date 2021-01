L'Amica Geniale, riprese della serie tv a Firenze: ci sono offerte di lavoro

L'Amica Geniale - My Brilliant Friend è la serie televisiva che prende spunto dai romanzi di Elena Ferrante che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Dopo le prime due stagioni girate in Campania e nel Lazio, a febbraio arriverà la terza stagione. Le riprese partiranno a Firenze, presumibilmente per raccontare la parte della storia delle due amiche inseparabili Elena Greco e Raffaella Cerullo negli anni di Pisa.

Secondo quanto annunciato da Toscana Film Commission, c'è spazio per offerte di lavoro. La produzione infatti cerca professionalità locali da inserire nella troupe. Canddiarsi è facile, basterà scrivere all'indirizzo lamicageniale3.risorseumane@gmail.com indicando le proprie competenze.