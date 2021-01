Befana solidale, 125 kg di generi alimentari raccolti dal Pd Empoli

Una befana che ha portato solo dolcezze.

L’iniziativa promossa dal circolo Pd di Casenuove di Empoli “Befana solidale”, una raccolta alimentare organizzata dal per aiutare i senzatetto del “Centro emergenza freddo”, situato nella ex scuola della frazione, è stata un successo.

Domenica scorsa, presso la casa del popolo di Casenuove, i volontari del Partito democratico di Empoli hanno raccolto più di 125 chili di generi alimentari non deperibili, che sono stati consegnati ieri alla Misericordia di Empoli, la quale provvederà poi a distribuirli agli ospiti del centro di accoglienza.

L'invito ai cittadini della frazione era chiaro: cogliere la festività dell’Epifania per donare beni alimentari in favore di chi si trova in situazioni di difficoltà. Un piccolo ma significativo gesto che mostra impegno e vicinanza alle persone che, oltre alle fragilità di tutti i giorni, sono costrette ad affrontare anche le difficoltà del Covid-19.

"La risposta della cittadinanza della frazione è stata sorprendente - afferma il segretario del Pd di Empoli Lorenzo Cei - Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di raccoglierci attorno ad un messaggio di solidarietà e inclusività. Grazie a chi ha donato, ai nostri volontari del circolo Pd di Casenuove, che hanno ideato e promosso l'iniziativa, e alla Misericordia di Empoli per aver distribuito gli alimenti. Un ringraziamento speciale anche al circolo Pd di Monterappoli, che ha aderito all'iniziativa e ha contribuito con una donazione consistente. Anche stavolta la comunità democratica ci ha ricordato che ciò che conta davvero in una collettività forte e coesa è il saper mettere in circolo solidarietà per aiutare chi ha più bisogno. Per costruire una città accogliente, inclusiva e solidale in cui ci riconosciamo".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa