Crepe sul ponte De Gasperi Empoli-Sovigliana, l'assessore rassicura

“Il ponte De Gasperi è sicuro ed è costantemente monitorato sia dall'ente competente, la Città Metropolitana, che dai Comuni di Vinci e di Empoli”.

L'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vinci, Vittorio Vignozzi, rassicura la cittadinanza dopo che alcune segnalazioni di crepe presenti sul manto stradale del ponte avevano fatto crescere la preoccupazione sulla sua stabilità. (Analoghe segnalazioni giunsero due anni fa, per la stessa causa. Ne parlammo qui, NdR).

“La fessurazione dell'asfalto che si vede è dovuta ai movimenti naturali di una struttura di questo tipo che, conseguentemente al cambio delle temperature, si dilata e si contrae - spiega Vignozzi - Sotto le crepe infatti c'è un giunto di dilatazione e quando il movimento di dilatazione o contrazione è importante, l'asfalto si rompe”.

“La Città Metropolitana - annuncia infine l'assessore vinciano - ha già messo in agenda nei prossimi giorni l'intervento di ribitumazione e ripristino del manto stradale. Ho chiesto all'Ente che venga fatta una valutazione sull'opportunità di portare il giunto in superficie, cosicché non si ripresenti il problema fastidioso della fessurazione dell'asfalto, a cui siamo ormai abituati ogni anno”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa