Non si ferma all'alt, fugge da Firenze a Prato: ricercato in elicottero e denunciato

Nella mattina di ieri, 12 gennaio 2021, un 4oenne alla guida di un'auto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver innescato un pericoloso inseguimento della polizia, anche in elicottero, da Firenze a Prato, in viale Montegrappa.

Non sono noti i motivi a base del comportamento dell'uomo. L'inseguimento era cominciato nella zona di Novoli quando due agenti avevano intimato l'alt a una vettura nella quale oltre al conducente, un georgiano, "erano verosimilmente presenti altre persone non meglio identificate". L'uomo non si è fermato, ha accelerato ed è riuscito a imboccare l'autostrada. La questura ha fatto dunque alzare un elicottero per le ricerche. Dopo una ventina di minuti alcuni agenti a Prato hanno individuato la vettura segnalata in città. Una volta fermato l 'uomo alla guida è stato portato in questura e interrogato, ma senza avere riscontri. Sono in corso indagini per identificare gli eventuali passeggeri dell'autovettura, che evidentemente sono riusciti a scappare.