Poste nelle frazioni di Fucecchio, Spinelli: "Uffici chiusi troppo spesso, così non va"

"Tre dei cinque uffici postali presenti sul territorio comunale di Fucecchio sono aperti soltanto tre mattine alla settimana. Troppo poco". È la posizione del sindaco Alessio Spinelli che chiede a Poste Italiane di rivedere l'orario di alcuni uffici, ulteriormente ridotto a seguito della pandemia da Covid.

A soffrire per la contrazione degli orari di apertura al pubblico sono le comunità che abitano nelle frazioni collinari dove si trovano gli sportelli postali di Galleno, Querce e Massarella. In questa sua battaglia il sindaco non è solo. La Regione Toscana, con l'assessore Stefano Ciuoffo, ha iniziato una sorta di ricognizione per capire quali sono le realtà più sofferenti da questo punto di vista. Il sindaco ha deciso così di informare della situazione la Regione attraverso una lettera che è stata inviata anche alla Prefettura di Firenze.

"Nel nostro territorio, che è molto esteso e che vede frazioni che distano anche 15 km dal capoluogo, soltanto gli uffici postali di Fucecchio e Ponte a Cappiano sono aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato - sottolinea il sindaco - e questo comporta disagi soprattutto per la popolazione più anziana che ha difficoltà a muoversi e che è anche quella che usufruisce maggiormente degli uffici postali. Le poste sono un presidio importante per le comunità più distanti dai centri, molti cittadini le utilizzano per operazioni come il ritiro della pensione, i movimenti su piccoli depositi o il pagamento dei bollettini.

La riduzione delle aperture ha reso la vita più difficile alle persone che in alcuni casi si recano anche fuori comune per effettuare queste operazioni (è il caso dei cittadini di Galleno che utilizzano l'ufficio postale di Altopascio - LU), aumentando i rischi di assembramenti. Ci sono tanti risparmiatori che preferiscono servirsi delle poste piuttosto che delle banche per i propri depositi. È quindi anche interesse di Poste Italiane offrire buoni servizi sul territorio a questa clientela".

Anche a Massarella, come a Querce e Galleno, secondo il sindaco, sarebbe necessaria un'apertura estesa a 6 giorni mentre attualmente l'ufficio postale è aperto soltanto la mattina del martedì, giovedì e sabato.

"Grazie ai lavori del Comune - conclude Spinelli - a Massarella prossimamente verrà aperto un ambulatorio con medici di medicina generale e un punto prelievi per analisi del sangue. Questo renderà necessaria la presenza di uno sportello automatico (Postamat) oltre che dei servizi del tradizionale ufficio postale. Spero che Poste Italiane, sulla spinta delle richieste di tanti cittadini e delle istituzioni, riveda quanto prima le proprie posizioni".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa