"Scritta sessista sui pantaloni": Cucini denuncia, l'azienda ritira l'etichetta

Un'etichetta sessista ha portato a delle scuse ufficiali e al ritiro del cartellino dal mercato. A scoprirla è stato il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini. Lo ha fatto per caso qualche giorno fa, mentre si accingeva a lavare dei jeans. Ha notato sull'etichetta la scritta 'Give it to your woman', ovvero 'Dalli alla tua donna'.

La brutta frase ha fatto storcere il naso a Cucini, che ha denunciato tutto con un post su Facebook. Nel mirino è finita un'azienda di Bologna, la Block Eleven, che ha subito ritirato l'etichetta dal mercato. Si è scusata, anche se ha detto che la scritta era stata fraintesa: l'azienda intendeva dire che l'uomo è perso senza la donna.

Sulla questione Cucini stesso si era espresso con parole decise ed era stato seguito dalla conferenza delle donne democratiche toscane. "Donne Dem Toscane ha scritto all’azienda che ha rimosso l’etichetta dai suoi capi. L’impegno su tante questioni della conferenza delle donne democratiche regala un esempio straordinario di passione civica e politica per le pari opportunità per l’eguaglianza e i diritti di tutti" ha scritto cucini nelle ultime ore.