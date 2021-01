Sportello di ascolto psicologico al Comprensivo di Capraia e Limite

Consulenza psicologica breve, individuale e di gruppo sportello di ascolto psicologico genitori, studenti e personale scolastico.

Lo sportello di Ascolto Psicologico costituisce un servizio di promozione del benessere e di contrasto al disagio e alla devianza, oltre che di supporto e sostegno al personale scolastico, genitori e studenti che necessitano di un orientamento o un confronto relativo a specifici vissuti o decisioni da prendere. I conflitti, le difficoltà di gestione, il non riuscire a dare le giuste priorità alla propria vita possono rappresentare scogli che impediscono di condurre una vita serena e gratificante.

Il progetto prevede uno spazio di ascolto con lo psicologo, disponibile per colloqui individuali o in piccolo gruppo (famiglia).

Lo sportello di Ascolto Psicologico gratuito, attivo nell’orario pomeridiano, rappresenta un'occasione per confrontarsi su temi che hanno a che fare con le emozioni e i vissuti, difficilmente esprimibili in un contesto diverso da quello dello spazio di consulenza psicologico: la possibilità di parlare, di aprirsi, di far emergere quelle emozioni spesso taciute per vergogna o per timore del giudizio negativo, qui trovano la loro legittimità rimandando un senso di libertà e di auto riconoscimento.

Lo studente e l'adulto possono trovare il modo di dare voce a quegli aspetti di Sé che altrimenti potrebbero contribuire ad incrementare il senso di sofferenza, frustrazione ed impotenza.

Attraverso un processo di chiarificazione dei contenuti emersi, di validazione degli aspetti emotivi messi in campo, è possibile avvertire una maggiore e più efficace capacità di ri-orientare i propri sforzi in vista di nuovi e più funzionali obiettivi da raggiungere. Il lavoro di ascolto, non giudizio e di chiarificazione attraverso il rendere esplicito ciò che spesso rimane implicito e non elaborato consente inoltre di superare le false convinzioni su sé stessi e le proprie capacità.

Spesso l'adulto o l'adolescente rimane vittima dei pregiudizi, dei commenti svalutanti, convincendosi che il punto di vista degli altri sia più importante del proprio.

Lentamente avviene un processo di autoconvincimento che il giudizio degli altri rappresenti il personale ritratto di sé stessi finendo per non sapere piú chi siamo e se possiamo fidarci o meno di ciò che proviamo.

Lo Sportello di Ascolto non sé un percorso di psicoterapia e prevede quindi un numero limitato di incontri per persona.

Generalmente la consulenza, finalizzata a focalizzare l'attenzione sui punti chiave delle problematiche, è più che sufficiente a fissare l'attenzione su risorse e potenzialità, in modo da favorire la personale attivazione delle capacità necessarie per uscire in maniera autonoma dalla condizione problematica.

In senso ampio, il servizio si propone di fornire un punto di riferimento psicologico per tutti gli utenti dell'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite nel suo insieme ed è pertanto aperto anche ai genitori che avvertono l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con l’adolescente o con il bambino. Previo appuntamento, lo psicologo è quindi disponibile al confronto con tutti coloro che desiderano sperimentare la possibilità di mettere a fuoco i nodi problematici personali o relazionali al fine di individuare strategie efficaci per la loro risoluzione provando ad inquadrare il contesto all'interno di una cornice esperienziale diversa e magari più funzionale agli obiettivi da raggiungere.

SPAZIO ASCOLTO

Lo SPAZIO D’ASCOLTO è l’opportunità offerta ad ogni utente o operatore dell'Istituto Comprensivo “Capraia e Limite” di avere colloqui con lo psicologo, gratuitamente, su piattaforma online, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Il contenuto dei colloqui è tutelato dal segreto professionale.

Gli incontri sono previsti per il Giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 e sono prenotabili inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica dell’esperto (guerrini.andrea@iccapraiaelimite.edu.it)

