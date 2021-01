Stop asporto alle 18, contraria FdI

“Facciamo nostro l’SOS lanciato dai locali della Versilia stremati da mesi di dure restrizioni. Le anticipazioni del nuovo Dpcm, secondo le quali dopo le 18 verrebbe impedito anche l’asporto, rappresentano la mazzata definitiva per migliaia di bar e ristoranti della Versilia. Il Governo sta sacrificando un intero settore senza però un’adeguata politica di sostegni. Esprimiamo la ferma contrarietà ad un ulteriore provvedimento capestro nei confronti di imprenditori che hanno sempre rispettato le misure imposte garantendo al massimo i criteri di sicurezza” dichiarano il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, e l’Assessore al Turismo, Cultura, Commercio del Comune di Massarosa, Michela Dell’Innocenti.

“Il Governo non considera che, in questi mesi, l’asporto ha permesso a molte attività di galleggiare. Il divieto rischierebbe di privare gli imprenditori anche di quel poco di lavoro loro rimasto -sottolineano Fantozzi e Dell’Innocenti- I ristori che arriveranno dalla Regione Toscana sono un minimo sostegno per un settore che presenta cali di fatturato sino al 70%. E anche i ristori governativi hanno, fino ad ora, coperto il 15% delle pesanti perdite. Fatturati ridotti all’osso e costi fissi, bollette e utenze, che gravano enormemente. Il settore della somministrazione rischia il fallimento!”

“I ristori a fondo perduto e l’allentamento delle restrizioni sono indispensabili per tante altre attività dalle palestre alle piscine, dai centri estetici ai parrucchieri. Ci sta per investire uno tsunami economico, stiamo sacrificando un’intera fetta della nostra economia” aggiungono il Consigliere regionale e l’assessore di Massarosa.

Fonte: Ufficio Stampa