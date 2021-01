Use-Schio, l'anticipo a Empoli con squadra la più titolata

Nella classifica delle sfide impossibili siamo a quella che, almeno sulla carta, occupa il primo posto.

Nell'anticipo di giovedì sera alle 20 al Pala Sammontana, arriva infatti a far visita alla Scotti la Famila Basket Schio (arbitri Doronin di Perugia, Di Marco di Ferrara e Tommasi di Palestrina) una delle squadre che conoscono anche quelli che non seguono il basket femminile visto che negli ultimi anni è stata di gran lunga la più forte ed è in assoluto la più titolata a livello nazionale.

"Si tratta di una partita che non ha bisogno di molte presentazioni - spiega coach Alessio Cioni - affrontiamo una squadra che fa l'Eurolega da protagonista e costruita come sempre per i massimi obiettivi. Preparare la partita con le venete è un piacere perchè ci misureremo con il top ed è bello affrontare questi avversari. Quindi è una gara nella quale tutto quello che viene è di guadagnato e noi, naturalmente, la prepareremo al meglio lavorando bene per migliorare le nostre cose, pensando a noi stesse senza avere timore dell'avversario.

Purtroppo non abbiamo giocato la partita di Broni, l'abbiamo saputo solo venerdi e quindi è saltata la programmazione che avevamo preparato. Questa cosa non ci ha aiutato ed è un aspetto che mi dispiace perchè ci obbligherà, oltre a tutte le difficoltà, a ritrovare subito il ritmo gara. Il rammarico per come è avvenuta questa cosa qua c'è, ma sono certo che supereremo anche questa difficoltà".

"Un valore in più - chiude - sarà rivedere Stefania Trimboli con la maglia di Schio dopo la stagione che ha disputato l'anno scorso con noi. E' una piccola emozione che ci porterà questa partita". E lo stesso sarà per Flo Chagas che è appunto una tesserata di Schio in prestito alla Scotti e che quindi ci terrà a fare bene contro le sue ex compagne.

Come detto da coach Cioni Schio è squadra che non ha bisogno di troppe presentazioni. Allenata dal francese Pierre Vincent ha vinto in totale 10 scudetti (è terza nella classifica dietro Comense e Vicenza) ed ha il record di Coppe Italia e Supercoppe, ben 11, senza dimenticare una coppa Ronchetti ed una Eurocup. Tutto questo la rende la squadra più titolata d'Italia ed è anche quella che ha vinto l'ultimo campionato assegnato nella stagione 2018/2019.

Al momento in classifica è seconda dietro l'imbattuta Venezia con due sconfitte nelle 14 partite giocate.

All'andata la Scotti fece una gran partita perdendo solo per 77-72. La speranza, ovviamente, è che la squadra di coach Cioni ne giochi un'altra, magari con un risultato diverso visto che sognare, in fondo, non costa niente.

Resta da ricordare che la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su MS Channel (canale 814 di Sky), su MS Sport (digitale terrestre) e su LBF TV.

Fonte: Use Basket Empoli