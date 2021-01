Tre punti cruciali per il futuro prossimo dell'Italia sono stati elencati dal ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera sulle misure anti-Covid.

Stop agli spostamenti tra regioni anche in zona gialla

Nel nuovo dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'asporto dopo le 18 dai bar e stabilire l'ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa alla Camera sulle misure anti-Covid. Nel nuovo dpcm è intenzione del governo riaprire i musei nelle regioni in area gialla.

La zona bianca

Oltre alle aree rosse, arancioni e gialle "il Gioverno ha intenzione di prevedere anche una zona bianca, solo con incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti e Rt sotto a 1" fermo restando le misure delle mascherine e del distanziamento.

Due persone in casa per volta

E' intenzione del governo confermare nel nuovo dpcm l'indicazione a poter ricevere a casa massimo 2 persone non conviventi come già avvenuto durante le vacanze di Natale"

