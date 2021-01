Accoltellato 15enne a Lucca per una lite tra gang: denunciato l'aggressore

Nel tardo pomeriggio di lunedì, 11 gennaio al centro di Lucca, un 15enne è stato accoltellato in via delle Piagge, in zona Sant'Alessio. Identificato il responsabile del ferimento e denunciato per lesioni gravi alla Procura dei minori di Firenze.

Immediato l'intervento delle volanti per una segnalazione di rissa con bastoni. Una volta sul posto gli agenti non hanno riscontrato la presenza di bastoni e nessuno dei ragazzini rimasti presentava segni di colluttazione. Molti dei giovani erano scappati, ma i restanti sono stati identificati: tra loro due neo-diciottenni e molti minori e senza precedenti.

La stessa sera uno dei ragazzi che aveva preso parte alla lite, è finito in ospedale con una ferita d'arma da taglio, che inizialmente era sembrata superficiale, ma che nel corso delle ore si è aggravata perché il fendente aveva reciso delle anse intestinali, costringendo i medici a intervenire chirurgicamente. Il minore adesso sta bene.

Sono stati sentiti 12 ragazzi, in gran parte minorenni e incensurati. Dalle ricostruzioni sembra che la rissa sia scoppiata per futilissimi motivi tra due gruppi di ragazzi. Uno dei due gruppetti si farebbe riconoscere come 'gang' di Lucca, con base a Porta San Pietro a cui aderiscono anche ragazzi di Capannori e un altro gruppo di minori con base a Sant'Alessio.

I ragazzi si sarebbero incontrati per una sorta di 'resa dei conti' dopo che tra loro si erano insultati e per alcune ragazzine contese. Ma non ci sarebbe stato altro dopo il ferimento di uno di loro da parte di un altro minore che impugnava un piccolo coltello. Il minore ferito è tornato a casa ma poi la sue condizioni sono peggiorate ed è stato soccorso dai genitori. La sua situazione è apparsa più grave nel corso delle ore, e il 15enne è stato sottoposto a intervento chirurgico. Ora sta bene.

Le indagini della squadra mobile sono coordinate dalla procura dei minori di Firenze e dal procuratore Sangermano.

Gli inquirenti invitano chi avesse assistito alla scena o chi fosse entrato in possesso di filmati riguardanti la rissa e l'aggressione, a fornirli al commissariato di polizia di Lucca, in modo che tali episodi non si ripetano.