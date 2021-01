Anticipati i lavori in piazza San Marco a Firenze

Sono stati anticipati i lavori di messa in sicurezza in piazza San Marco. Inizialmente programmato nella notte tra venerdì e sabato, l’intervento prenderà il via invece stasera per proseguire, in caso non sia completato, la notte successiva. Per quanto riguarda la circolazione sono previsti restringimenti di carreggiata a partire dalle 22. I lavori riguardano la pavimentazione in pietra sul lato centro si presenta molto deteriorata a causa del transito e della fermata degli autobus. Si tratta di un ripristino con l’utilizzo di bitume in attesa del rifacimento completo della pavimentazione in pietra prevista nell’ambito del progetto della tramvia, i cui lavori stanno iniziando con i cantieri di Publiacqua in viale Lavagnini.