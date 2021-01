Apes, nuovo sportello in Val di Cecina

Da giovedì 28 gennaio partirà il progetto dell’URP decentrato di APES (Azienda Pisana Edilizia Sociale, società consortile che gestisce il patrimonio dell’Edilizia Residenziale Pubblica per i Comuni della provincia di Pisa) per la gestione delle pratiche relative all’Edilizia Residenziale Pubblica. Questo nuovo sportello Urp sul territorio a servizio dei cittadini della Val di Cecina, si caratterizza come una vera e propria sede distaccata degli uffici centrali di APES a Pisa.

Lo sportello zonale per la Val di Cecina sarà aperto a Volterra, in Piazza dei Priori n. 12 nel palazzo pretorio al primo piano: ogni secondo e quarto giovedì del mese in orario 10.00-12.30 gli utenti troveranno un operatore qualificato di Apes per essere supportati nelle necessità riguardanti l’Erp. In particolare il servizio, che si propone di avvicinare l’ente APES ai cittadini, svolgerà le seguenti funzioni:

- dare la possibilità agli utenti di rivolgersi ad un unico sportello per ottenere informazioni, per il servizio gestione e per le manutenzioni;

- creare un canale diretto tra l’ente e gli assegnatari, attribuendo allo sportello la competenza necessaria per accogliere le richieste da parte degli utenti;

- rendere più semplice e veloce l’erogazione di un servizio o la diffusione di informazioni;

- migliorare l'esercizio dei diritti d'informazione, di accesso e di partecipazione dei cittadini agli atti e ai documenti richiesti;

- fornire la modulistica disponibile per i principali procedimenti e fornire assistenza e tutoraggio agli utenti nella compilazione della stessa; nello specifico, ad esempio: richieste di revisione canone, ospitalità temporanea, variazione nucleo familiare, duplicato bollettini pagamento affitto e chiarimenti su dettagli fattura;

- accogliere richieste di manutenzione e indirizzare l’utente a contattare le ditte di zona incaricate da Apes e fornire informazione sullo stato di avanzamento della richiesta;

- supportare gli utenti nelle richieste di rateizzazione e di recupero del debito;

- fornire sostegno agli utenti per tutte le pratiche e le richieste destinate all’ufficio utenza e servizi condominiali.

Allo sportello si accede su prenotazione. Per chiedere un appuntamento è necessario telefonare al numero 050505721 oppure inviare una mail all’indirizzo alanducci@coopcasae.it.

Fonte: Ufficio Stampa