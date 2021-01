Cashback, a Firenze è valido per il pagamento sui mezzi con contactless

Il cashback viaggia anche su autobus e metropolitane. Ad annunciarlo è Aep Ticketing Solutions, azienda leader nella bigliettazione elettronica con oltre 600 clienti nel trasporto pubblico. L’acquisto a bordo di biglietti virtuali avviene in molte città grazie ai sistemi di bigliettazione progettati e realizzati dall’azienda fiorentina, sistemi che vengono venduti anche in tutto il mondo. Alla base di tale modalità di acquisto vi è l’utilizzo di una carta bancaria contactless Emv.

In Italia sono già tante le città che usano i sistemi di bigliettazione elettronica di Aep, a partire da Firenze (Ataf), Bologna (Tper), Torino (Gtt), Lucca (Cct Nord), per arrivare anche a Siena e San Gimignano, Arezzo, Livorno (con Tiemme spa).

«Un altro passo in avanti nella semplificazione del sistema di bigliettazione elettronica è stato compiuto. Gli utenti hanno un motivo in più per fare il biglietto a bordo dei mezzi di trasporto con i nostri sistemi di bigliettazione elettronica - commenta l’amministratore delegato Giovanni Becattini -. Chi opterà per questa scelta potrà sia vedersi accreditato un 10% del costo del biglietto, così come previsto dal Cashback di Stato, ma potrà anche evitare di fare la fila per acquistarlo fisicamente. Un aspetto altrettanto importante in questa fase in cui si cerca in ogni modo di evitare gli assembramenti».

Aep Ticketing Solutions si trova a Signa (Fi) ed è specializzata nella realizzazione di sistemi di bigliettazione elettronica in Italia e all’estero, in particolar modo in Francia. Si tratta di un’impresa pioniera nella realizzazione di sistemi “Cashless” a bordo dei mezzi. Sono oltre 25 i sistemi, compreso quelli installati e funzionanti fra Italia e Francia e quelli già in ordine. Le soluzioni Aep non si limitano ai sistemi “Cashless” ma includono tutte le tipologie oggi all’avanguardia (carte e biglietti contactless, biglietti con QR code, biglietti dematerializzati su smartphone, sistemi “Card centric” e “Account based”).

Fonte: Ufficio Stampa