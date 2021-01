Crisi Governo, Sinistra Civica Ecologista: "Scelta incomprensibile. Basta a chi gioca col futuro del Paese"

Come tanti cittadini siamo rimasti colpiti e sconcertati dall'apertura della crisi di governo fatta dal segretario di Italia Viva che stigmatizziamo. Quello che Renzi non dice è quali siano i reali punti politici su cui non è d'accordo. Lo chiediamo a lui, ai suoi sostenitori e a chi rappresenta IV anche in Toscana. Su cosa non sono d’accordo? Davvero si pensa che il rilancio di un'azione di Governo si possa fare mettendolo in crisi? Riteniamo assurdo iniziare una crisi incomprensibile e fondata sul nulla in questo momento, questa aggiungerà soltanto problemi ai già tanti che assillano le cittadine e cittadini e le lavoratrici e i lavoratori. L'Italia intera, le italiane e gli italiani, le Amministrazioni locali stanno lottando nel mezzo di una pandemia mondiale, con morti e malati, con una crisi economica drammatica, con le scuole e i luoghi della cultura e della socialità chiusi. Una crisi che peraltro non ha nessuna rispondenza nel Paese, tra i cittadini, che assistono sgomenti a questo brutto spettacolo fatto di personalismo e spregiudicatezza, di una concezione della politica che è quanto di più distante a ciò che serve, in questa difficile fase, al Paese. Diciamo basta a chi gioca con il futuro del Paese e dei cittadini, che in molti casi si trovano in difficoltà e che alla politica chiedono solo di lavorare nell'interesse della collettività. Adesso le forze responsabili della maggioranza sono chiamate a compattarsi, a fare una proposta al Paese per proseguire nell'azione di Governo e per rilanciarla e qualificarla su punti fondamentali. E’ il momento di costruire un modello di sviluppo socialmente inclusivo e ambientalmente sostenibile, che dovrà condurci fuori da questa crisi e per gettare le basi per un futuro e una società migliore, con più giustizia sociale, più diritti e meno disuguaglianze. Come ogni Governo, anche questo non è certamente perfetto, ma è senz'altro la migliore opzione in campo per portare avanti questi obiettivi e per condurre le partite decisive che abbiamo di fronte con il Recovery Fund. Chi non vede tutto questo è solo perché ritiene che gli faccia più comodo non vederlo.

Sinistra Civica Ecologista