More Museum, il direttore Schmidt pronto a riaprire Boboli

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt al convegno More MuseuM sul futuro dei musei, ha affermato di essere pronto per la riapertura.

"Posso dire-ha affermato- per quanto riguarda le Gallerie degli Uffizi, che se la Toscana viene confermata in zona gialla, non appena sarà reso noto il Dpcm, siamo pronti a partire subito con il giardino di Boboli. Poi le altre realtà museali sono più complesse, ci sono tempi tecnici e anche amministrativi, per riprendere le aperture".