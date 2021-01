'Eutanasia della democrazia', convegno a Livorno

"In occasione del Centenario del XVII Congresso Nazionale del PSI, i Circoli di Cultura Luigi Einaudi e G. Emanuele Modigliani di Livorno, in collaborazione tra loro, annunciano per venerdì 15 gennaio 2021 il Convegno “Eutanasia della democrazia: dal biennio rosso al ventennio fascista”. Scopo dei lavori, incentrati sui noti docenti universitari Zeffiro Ciuffoletti di Firenze, Paolo Nello di Pisa e Giovanni Orsina della LUISS di Roma, sarà ricostruire il senso dei fatti di quel XVII Congresso che segnò, oltre al drastico fronteggiarsi delle concezioni contrapposte all'interno del movimento operaio italiano (con la pretesa dei comunisti di espellere i riformisti, che venne bocciata ) , anche il permanere nella maggioranza massimalista del sogno rivoluzionario, che dette spazio nel paese a quelle condizioni socio politiche che di lì a poco tempo avrebbero portato al sovvertimento della democrazia. I lavori del Convegno saranno moderati da Luigi Vicinanza del gruppo editoriale GEDI, e vedranno gli interventi del Sindaco di Livorno, Luca Salvetti e del Presidente della Toscana, Eugenio Giani. Nel complesso, il Convegno si prefigge di attivare una riflessione di ecologia politica culturale sui fatti del passato al fine di cogliere i danni indotti dalla rigidità ideologica. Una riflessione ineludibile, dato che le istituzioni liberal-democratiche sono lo strumento con cui i cittadini affrontano la realtà e dunque debbono essere duttili per adattarsi costruttivamente alle sfide che la realtà pone. Sfide accentuate oggi dalla pandemia da Covid19 che impone dei sacrifici rispetto alla sterile concezione della libertà come sogno".

Fonte: Ufficio Stampa