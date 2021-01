Incontri con la città, appuntamenti online con l'Università di Firenze

Domenica 17 gennaio riprendono all’Università di Firenze gli “Incontri con la città”, appuntamenti online dedicati ad argomenti d’attualità e rivolti a un largo pubblico.

Simonetta Ulivieri, docente di Pedagogia generale e sociale, e Alessandro Pratesi, docente di Sociologia generale, interverranno sul tema “Il femminicidio oggi: educare alla prevenzione della violenza di genere” (inizio ore 10.30 su www.unifi.it e sul canale YouTube https://www.youtube.com/user/UNIFIRENZE ).

L’appuntamento - il sesto del ciclo – sarà moderato da Alberto Tonini, docente di Storia delle relazioni internazionali, cui spetterà anche di rilanciare le domande che il pubblico potrà inviare via messaggio al 347 5804905.

Le cronache contemporanee di tanta ordinaria e quotidiana follia che si esprime nel femminicidio nascono da lontano. “Quando le iniziali condizioni di amore in una coppia non sussistono o sono negate dal possesso o dal dominio, le donne, oggi più che in passato, tendono a rompere convivenze dolorose, sia da un punto fisico che psicologico, allontanandosi - presenta l’incontro Simonetta Ulivieri -. Gli uomini che per secoli hanno esercitato in famiglia il potere e il comando spesso tendono a vivere male un rifiuto che nega tale dominio e tentano di ricondurre le donne nell’alveo di un rapporto tradizionale subalterno e asimmetrico attraverso l’uso della violenza”.

“Per cambiare – continua Ulivieri – occorre sviluppare fin dall’infanzia, una lotta al pregiudizio, proponendo nuovi modelli educativi donna/uomo più rispettosi dell’altro da sé”.

Docente presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Simonetta Ulivieri si occupa di Pedagogia di genere e di Storia sociale dell'educazione, studiando in particolare i problemi della soggettività femminile e della costruzione dell'identità.

Alessandro Pratesi afferisce al Dipartimento di Scienze politiche e sociali. Formatosi in Francia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ha sviluppato competenze e conoscenze nel campo della sociologia delle emozioni. Da anni lavora sui temi delle emozioni, della cura, della cittadinanza e dell'inclusione sociale.

Il ciclo degli "Incontri con la città", giunto alla sua sesta stagione, è promosso nel quadro delle iniziative culturali e divulgative dell'Ateneo. Il ciclo di incontri è realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze, con il contributo di Fondazione Internazionale Menarini e la collaborazione di Unicoop Firenze.

La registrazione di ogni lezione sarà successivamente disponibile su www.unifi.it/incontri

Fonte: Università degli Studi di Firenze