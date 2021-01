Vivi Capannoli 2021, dalla Regione 26mila euro per i CCN

Il nuovo anno comincia con una bella notizia per il Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Belvedere, che grazie al supporto di Confcommercio Provincia di Pisa si è aggiudicato un contributo di 26.655,11 Euro, attraverso il bando per la selezione dei progetti di promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali promosso dalla Regione Toscana. “Una grande opportunità per il territorio di Capannoli e Santo Pietro” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Tornare a parlare di eventi e iniziative è un auspicio e un segno di speranza per il futuro in un periodo così difficile, ed è un riconoscimento al lavoro e all'impegno di tutti i commercianti del Centro commerciale naturale”.

Il progetto “Vivi Capannoli 2021” è l’unico in provincia di Pisa ad aver vinto il bando regionale, e il contributo servirà a finanziare le iniziative ideate per far crescere e conoscere il territorio, le sue attività commerciali e le sue eccellenze, attraverso appuntamenti a tema e campagne promozionali dedicate. “Purtroppo per il nostro tessuto commerciale e artigianale il 2021 è iniziato nello stesso modo in cui si è chiuso il 2020” afferma la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini.”Ma questo traguardo è un premio alla tenacia e alla costanza di un gruppo coeso, che ha saputo unire il capoluogo e la frazione. Una scelta lungimirante che oggi ci ripaga degli sforzi fatti. Auspichiamo davvero che la situazione sanitaria ci permetta di vedere realizzate tutte queste bellissime iniziative. Come amministrazione cercheremo di dare supporto alle attività e alle imprese attraverso misure di sostegno concrete”.

“Le risorse saranno destinate allo sviluppo digitale del sito web e canali social del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Belvedere, e all'organizzazione delle iniziative previste dalla prossima primavera” spiega la presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Belvedere Silvia Rocchi. “Un ricco cartellone che partirà con Blogging breakfast – Spring Edition, una mattinata conviviale che vedrà la partecipazione di bloggers, che prenderanno spunto dai luoghi più suggestivi di Santo Pietro per promuovere il territorio nei loro racconti. Sempre in primavera è in programma “Colori e sfumature di gusto”, cena a tema a scopo benefico con prodotti del territorio, dove sarà assegnata la prima edizione del premio “Associazione Commercianti di Capannoli-Santo Pietro”.

Molte le iniziative previste nel periodo estivo. “Organizzeremo laprima edizione Miss Ragazza Top 2021 in piazza Pertini a Capannoli, la 15esima edizione di “Una serata fortunata”, la notte bianca di Capannoli in via Volterrana, e a Santo Pietro la 13esima edizione di “Nonna Più”, evento riconosciuto a livello nazionale con ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo. Nei mesi estivi prenderà poi il via la campagna “Vivi Capannoli regala Vivi Capannoli Summer Edition”, con flyers in italiano e inglese distribuiti direttamente nei negozi, che daranno ai clienti la possibilità di avere sconti o omaggi nelle attività del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro, e le Gift cards da utilizzare come regalo da spendere nelle attività commerciali del Centro Commerciale Naturale”.

L’ultimo appuntamento dell’anno nel periodo natalizio, con “Natale al cioccolato 2021”: l’atmosfera da fiaba del villaggio di Babbo Natale abbraccerà l’esibizione dei maestri cioccolatai con laboratori per bambini, per una giornata all’insegna del divertimento e del gusto, con stand dedicati ai produttori del territorio, vendita e mostra di prodotti enogastronomici.

“Il Ccn ha vinto grazie a un programma ambizioso, che permetteranno di farci trovare pronti, nonostante le difficoltà del momento, non appena sarà possibile mettere in campo queste bellissime iniziative” dice la consigliera comunale con delega al Centro Commerciale Naturale Alessandra Marianelli.

“Un importante traguardo che permetterà di aggiungere valore e visibilità alle imprese del territorio” commenta Maurizio Nardi, membro della Giunta esecutiva Confcommercio Provincia di Pisa. “La nostra associazione darà tutto il supporto necessario per la realizzazione le iniziative”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa