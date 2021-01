Alloggi in autoricostruzione e recupero, 2,5 milioni dalla Regione per 50 alloggi

È stata approvata la graduatoria per l’assegnazione di contributi regionali a favore di cooperative per la realizzazione di alloggi sociali in autocostruzione o autorecupero, Grazie a un intervento da 2.250.000 euro saranno realizzati 50 alloggi. I progetti selezionati saranno localizzati nei Comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Terranuova Bracciolini. Ai destinatari sarà erogato un contributo tecnico amministrativo per attività di coordinamento tecnico e formazione e un contributo lavori, a parziale copertura delle spese di intervento, fino a un massimo di 45.000 euro a alloggio.

Con autocostruzione e autorecupero si intendono quelle modalità di intervento in cui i futuri proprietari partecipano direttamente e spesso anche materialmente al processo di realizzazione del loro alloggio. In questo caso per poter partecipare al bando era necessario che i potenziali destinatari fossero organizzati in cooperative.

Nella domanda doveva essere prevista la realizzazione di interventi finalizzati a favorire maggiormente le relazioni umane e sociali, attraverso forme di partecipazione diretta dei destinatari alla progettazione, alla realizzazione e alla successiva gestione degli alloggi. Si richiedeva anche che fossero previsti spazi di aggregazione e di condivisione, o servizi comuni per accentuare le caratteristiche dell’intervento mirato alla costruzione di relazioni umane e sociali all’interno del percorso di ricerca di soluzioni abitative.

“Con questo intervento – ha commentato l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli – la Regione vuol sostenere percorsi virtuosi in cui i cittadini sono protagonisti di una scelta importante come quella dell’abitazione: una scelta nella quale viene posta una grande attenzione anche sulle caratteristiche di sostenibilità dell’immobile e sulla capacità di renderlo strumento di relazione. Perchè la qualità dell’abitare è una parte fondamentale della qualità del vivere.”

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa