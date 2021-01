Assembramenti e danze in porta di Borgo Lucca, quattro locali sanzionati

Gli esiti dell'analisi delle immagini registrate dalle telecamere dell'assembramento e dei balli avvenuti venerdì scorso sera e gli accertamenti svolti nell’immediatezza nella zona di Porta di Borgo a Lucca hanno portato la Polizia Municipale a dover notificare oggi la violazione delle norme anti Covid19 per quattro locali posti fra via Fillungo e via di Borgo.

Con le regole della zona gialla, le immagini hanno dimostrato come i locali abbiano continuato la somministrazione anche dopo le ore 18:00. Infatti gli avventori hanno proseguito a servirsi al bancone, non per l'asporto, ma per consumare le bevande in loco.

La sanzione economica è 400 euro (280 euro se pagata entro cinque giorni) più quella accessoria di cinque giorni di chiusura. La sanzione accessoria è diretta conseguenza della violazione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa