Bracciale Nomination, user experience migliorata con Adiacent

Adiacent, l’azienda di Var Group completamente dedicata alla customer experience, presenta un nuovo progetto per il brand italiano Nomination. Oltre al refactoring dell’e-commerce, oggi più efficiente e piacevole da utilizzare, Adiacent firma la realizzazione di uno speciale configuratore in grado di offrire la massima personalizzazione dei bracciali, prodotti di punta di Nomination.

Per la realizzazione del progetto, Adiacent ha messo il campo la sua business unit Skeeller, centro di eccellenza per la piattaforma Magento in Italia. “Il primo step – afferma Tommaso Galmacci, CEO di Skeeller - è stata l’implementazione di tutto il sistema e-commerce con la migrazione di tutto il sito precedente e un importante replatforming realizzato in pochi mesi. Il progetto realizzato per Nomination si compone di tanti piccoli tasselli ma è stata questa la svolta e il vero valore aggiunto che ci ha permesso di costruire un ambiente sicuro ed efficiente”.

La fase successiva ha visto come protagonista indiscusso il bracciale Nomination, prodotto cult dell’azienda fiorentina. Con l’obiettivo di creare un’esperienza utente più fluida e sempre più integrata tra online e offline, è nato il nuovo configuratore online di Nomination: uno strumento che permette di creare e personalizzare in modo semplice, immediato e divertente il proprio bracciale con i numerosi charms presenti sul sito, così da rendere ogni bracciale un vero e proprio pezzo unico.

Visitando la sezione “Crea il tuo bracciale” all’interno del sito ufficiale di Nomination si ha accesso a una schermata con ampio spazio dedicato a tutti i charm, divisi per categoria. Attraverso una semplice azione di ‘drag and drop’, che rende la personalizzazione del proprio gioiello un’esperienza interattiva e piacevole, è possibile aggiungere i diversi charms al bracciale e osservare subito il risultato.

Il focus centrale è stata la creazione di una user experience di qualità efficace sia in modalità di navigazione desktop che, soprattutto, mobile: lo sfoglio del catalogo si fa, così, più semplice e divertente, la ricerca del charm si trasforma in un’esperienza di gioco.

“Vista l’ampia scelta di charm, ci siamo interrogati sulla possibilità di fornire uno strumento di supporto all’utente - commenta Benedetta Bresci, Creative Designer di Adiacent - così abbiamo creato un’area chiamata “I miei link”. Mentre per offrire un’esperienza in continuità con quella in store abbiamo creato una versione digitale del piccolo vassoio che viene utilizzato dagli store manager per supportare il cliente durante la scelta dei charm. Siamo partiti dal disegno dell’esperienza utente che doveva essere coinvolgente e stimolante e successivamente abbiamo elaborato una veste grafica pensata soprattutto per l’esperienza mobile.”

Il progetto ha preso forma con il tempo grazie a un lavoro in perfetta sinergia con il team di Nomination.