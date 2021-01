Covid-19 e disagio sociale: fondi per 844mila euro a sostegno delle famiglie

Per affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza Covid-19, la SdS Senese ha messo a punto il progetto Azioni di Emergenza sul territorio senese (ADE), approvato da Regione Toscana e finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Le risorse a disposizione, circa 844mila euro, saranno utilizzate per aiutare le famiglie, ma anche le singole persone, che si trovano in situazioni di criticità aggravate dalle conseguenze della pandemia. Al sostegno potranno accedere, inoltre, i cittadini che percepiscono già altri sussidi (reddito di cittadinanza, disoccupazione, ecc.), il cui importo non è però sufficiente ad assicurare il sostentamento nell'attuale situazione di blocco di alcune attività produttive.

La SdS senese ha programmato tre azioni di intervento in aiuto dei cittadini: contributi per il pagamento dell'affitto, buoni acquisto di generi alimentari, attività socio-assistenziali e socio educative anche in ambiente Covid-19 positivo..

Per individuare i beneficiari dei contributi saranno utilizzate innanzitutto le graduatorie, già esistenti, stilate dai 15 Comuni della Zona Senese ma potranno essere ammessi anche altri soggetti, predisponendo nuove graduatorie o avvalendosi delle attività di verifica del Servizio Sociale professionale.

In base ai dati attualmente disponibili, la SdS senese stima in più di trecento i nuclei familiari e le singole persone che beneficeranno degli aiuti, con un sostegno massimo che potrà arrivare fino a 3mila euro.

Fonte: Società della Salute Senese - Ufficio Stampa