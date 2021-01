Dissesto idreogeologico, in Toscana interventi per 20 milioni. A San Miniato 865mila euro

Oltre 20 milioni di euro per 12 interventi in Toscana. Questa la quota destinata alla nostra regione nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2020 (Piano stralcio, Dl 76/2020): progetti immediatamente esecutivi e cantierabili per la messa in sicurezza del territorio dai rischi collegati al dissesto idrogeologico.

“Una buona notizia che dimostra l’impegno e la serietà del Ministro Sergio Costa – afferma Irene Galletti Capogruppo M5S in Consiglio Regionale - In un momento di grande incertezza politica, il Ministero dell’Ambiente prosegue nel suo importante lavoro di messa in sicurezza del Paese. Grazie a questi 20,4 milioni la Toscana potrà attivare nuovi interventi in prevenzione del dissesto idrogeologico - spiega la pentastellata - con maggior efficienza e velocità - e ricorda che - Con il dl agosto il Ministero dell’Ambiente aveva messo a disposizione di Comuni e Regione le competenze di Sogesid, per la pianificazione degli interventi; sempre con la stessa legge aveva dato poteri straordinari ai presidenti di Regione. Tra le iniziative messe in campo: l’anticipo del 30% di spesa ai comuni.”

Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Toscana.

Toscana: 12 interventi per 20,4 mln. I fondi sono ripartiti come segue:

FI

CALENZANO

IL PRATELLO - LA GORA

Interventi di completamento della cassa di espansione La Gora in comune di Calenzano

Importo totale 1.441.500,00

Importo richiesto 1.241.500,00

30/06/2021

AR

TERRANUOVA BRACCIOLINI

Fra Ponte alle Monache e Ponte Fespi

Interventi strutturali sul T. Ciuffenna per la mitigazione del rischio idraulico a Terranuova B. II

Importo totale 1.813.200,00

Importo richiesto 1.813.200,00

31/03/2021

FI

CAMPI BISENZIO

TRE VILLE

Collettore orientale di scarico Campi Bisenzio - Cassa di laminazione Lupo sul Canale Vingone

Importo totale 1.937.000,00

Importo richiesto 1.937.000,00

31/05/2021

MS

MASSA E CARRARA

VARIE

Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo ed altri comuni di Massa e Carrara I STRALCIO

Importo totale 5.000.000,00

Importo richiesto 5.000.000,00

01/06/2021

LU

CAMAIORE

CAPEZZANO - PIANORE

Adeguamento del Torrente Camaiore alla portata duecentennale

Importo totale 1.500.000,00

Importo richiesto 1.500.000,00

31/08/2021

PI

SAN MINIATO

San Miniato centro storico

Consolidamento e messa in sicurezza della frana lungo via Bagnoli versante nord capoluogo

Importo totale 865.000,00

Importo richiesto 865.000,00

31/03/2021

PI

SAN GIULIANO TERME

Colognole

Lavori di consolidamento dell'argine sinistro del Canale Ozzeri - Lotto 2

Importo totale 410.000,00

Importo richiesto 410.000,00

31/03/2021

LU

MASSAROSA

Piano di Mommio

Piano di Mommio Fosso Traversa: risanamento della sezione d’alveo

Importo totale 736.000,00

Importo richiesto 552.000,00

31/03/2021

FI

FIGLINE E INCISA VALDARNO

RIGNANO SULL'ARNO

Pian dell'Isola

Cassa di espansione Leccio sul fiume Arno: adeguamento idraulico del ponte sull'Arno in località Pian dell'Isola nel comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno

Importo totale 4.611.142,17

Importo richiesto 1.800.000,00

31/03/2021

LU

PORCARI

Consolidamento arginatura in destra del Rio Leccio tra il ponte della ferrovia e via Carlotti

Importo totale 2.889.276,90

Importo richiesto 2.889.276,90

31/03/2021

PT

PESCIA

VARIE

Manutenzione Straordinaria anno 2019 - U.I.O. Valdinievole - Ripristino dissesti lungo Torrente Pescia

Importo totale 885.000,00

Importo richiesto 690.000,00

31/03/2021

FI

CAMPI BISENZIO

VARIE

Interventi urgenti sul T. Marina stralcio 5 - Adeguamento arginature da ferrovia a strada Perfetti Ricasoli - Sotto_Stralcio 1

Importo totale 1.702.023,10

Importo richiesto 1.702.023,10

30/09/2021

Fonte: M5S Toscana