Doppio furto in casa, con la mola aprono la cassaforte a Calcinaia

Un altro furto con cassaforte asportata in Toscana. Ieri alle 18 una famiglia di Calcinaia è stata derubata da ignoti intorno alle 17.30. I ladri hanno fatto irruzione in via XX Settembre e a colpo sicuro hanno messo a soqquadro la camera da letto. Nella stanza era presente la cassaforte che hanno aperto con una mola da carpentiere.

Circa un'ora dopo la famiglia è rientrata a casa e ha trovato il caos. "Appena sono arrivato ho avvertito odore di bruciato, una puzza di fuliggine - spiega Jacopo Biagini, vittima del furto -. Ero con la mia compagna e il bambino, ho mandato in 'avanscoperta' il mio cane pastore tedesco. Non c'era più nessuno ma la camera era devastata".

Se il caso ha moltissime somiglianze con quanto accaduto a Spicchio-Sovigliana di Vinci, avvenuto due giorni fa (13 gennaio), i ladri a Calcinaia avrebbero colpito lo stesso giorno anche in via Cavour, secondo un'altra testimonianza di una residente. Anche qui: la mola, la cassaforte, un colpo da manuale in pochi minuti.

I carabinieri di Calcinaia hanno accolto la denuncia e stanno indagando.