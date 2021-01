Ventenni toscani vincono Emmy Award per Sunday Morning with Jane Pauley

Caterina Pavarelli (24 anni) e Francesco Rossi (26 anni) hanno appena ricevuto dall’America i rispettivi Emmy Awards. Prestigioso riconoscimento al livello internazionale assegnato a questi due giovani professionisti toscani che hanno curato la produzione esecutiva per l’Italia della puntata “A Sunday Morning in Florence” per il programma Sunday Morning with Jane Pauley che va in onda da oltre 40 anni sul più importante network televisivo americano la CBS. Jane Pauley, dal 2016 alla conduzione del programma d’informazione ed intrattenimento tra i più seguiti in America, ha preso l’eredità della storica conduzione di Charles Osgood, portanto tra le tante novità quella di realizzare una puntata speciale l’anno dedicata ad una città d’arte europea. Dopo i documentari girati a Londra e ad Amsterdam nel 2019 la produzione americana è approdata in Toscana, dove per ben 4 settimane si sono svolte le riprese nei luoghi più significativi di Firenze e dintorni. La puntata dedicata a Firenze è stata nominata e premiata agli Emmy Awards 2020 dalla National Academy of Television Arts and Sciences come miglior prodotto televisivo nella categoria “Outstanding News Special”.

Il premio Emmy Award è il più importante premio televisivo a livello internazionale, tale riconoscimento è dedicato a vari settori dell'industria televisiva tra cui l'intrattenimento, l'informazione, la programmazione documentaristica e sportiva. L’Emmy Award è equivalente all’Oscar per il cinema, al Grammy Award per la musica e al Tony Award per il teatro.

Il nome Emmy deriva dalla parola “immy”, denominazione dei tubi da ripresa, molto comuni nel mondo della produzione televisiva. La statuetta rappresenta una donna alata con un atomo tra le mani: le ali rappresentano la musa dell’arte, mentre l’atomo l’elettrone della scienza.

“E’ stata una notizia inaspettata – dichiara Francesco Rossi – ricevuta in un anno così ostile, che mi ha fatto volare per un attimo e riportato con i piedi per terra e focalizzato su quello che realmente vorrei essere e fare nella mia vita: il regista. Tanto che a fine 2020 ho diretto un nuovo cortometraggio, il mio primo anche come produttore, “La Stanza Più Fredda”, girato a Poggibonsi la mia città natale, prossimo all’uscita”.

“L'unico augurio dopo questo grande premio, a noi così giovani, è che sia il primo di una lunga serie!” dice Caterina Pavarelli, prima donna italiana sotto i 25 anni ad aver ricevuto un Emmy Award.

Francesco e Caterina, sono sì giovani, ma sono soprattutto due professionisti che lavorano nell’industria cinematografica e televisiva nazionale ed internazionale da oltre 5 anni che proprio in un anno difficile come quello del 2020 hanno ribaltato questa situazione negativa aprendo la loro società di produzione FILMAREA insieme a Silvia Groppa, firmando insieme la produzione del loro primo lavoro “La Stanza Più Fredda”.

Il loro spirito dinamico e positivo li ha sempre mossi a dare fiducia al loro istinto, e l’aver ricevuto questo premio così prestigioso non solo ha confermato la loro professionalità ma ha restituito loro un riconoscimento al livello umano ovvero di non perdersi mai d’animo nonostante le contingenze avverse continuando ad andare avanti per realizzare i propri sogni.