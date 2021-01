Firenze Parcheggi, nuova applicazione per monitoraggio e gestione dei posti auto

Firenze Parcheggi rinnova l’applicazione per smartphone, in modo da offrire ai propri utenti un servizio più efficiente ed aggiornato. La Società ha infatti rilasciato l’app ufficiale “Fipark”, grazie alla quale è possibile monitorare in tempo reale la disponibilità degli stalli, all’interno dei parcheggi di struttura. Tra le varie funzioni anche la possibilità di poter raggiungere il parcheggio interessato, attraverso il navigatore del proprio cellulare, ed una comoda funzione che permette al telefono di “leggere” il numero dei posti liberi in una determinata struttura, in modo da non distrarsi durante la guida.

L’applicazione, che va a sostituire la precedente app “Firenze Parcheggi”, lanciata nel 2015, è completamente gratuita e compatibile con i sistemi operativi Android ed iOS. Gli utenti che hanno installato sul proprio dispositivo la precedente versione dovranno scaricare la nuova app, per continuare ad usufruire del servizio.

Fonte: Ufficio Stampa