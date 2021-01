Incendio in abitazione a Bagno a Ripoli, danni al tetto

I vigili del fuoco del Comando di Firenze stanno intervenendo dalle ore 13,10 circa in Comune di Bagno a Ripoli in Località Antella, in Via Bixio angolo Via Peruzzi, per un incendio che ha coinvolto una abitazione. L'incendio ha causato danni anche al tetto e l'unità abitativa coinvolta è stata dichiarata inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto oltre al personale VF presente con APS (AutoPompaSerbatoio), ABP (AutoBottePompa), AS (Autoscala) e della CoEm (Comunicazione in Emergenza), anche i sanitari del 118, Carabinieri e Polizia Municipale.