'Informati e vaccinati', la campagna M5S Empolese Valdelsa

In questo particolare momento in cui gli scenari politici delle ultime ore aggiungono ulteriore criticità alla tragedia che il nostro Paese sta vivendo da troppo tempo, per i motivi che ogni cittadino può valutare nella più personale libertà di pensiero e di critica, il M5S dell’Empolese Valdelsa intende con questa iniziativa sensibilizzare i cittadini a PARTECIPARE per rispondere e contrastare le innegabili irresponsabilità di chi, invece, sta palesemente mettendo a rischio la più grande storica Maratona vaccinale necessaria per sconfiggere la peggiore crisi sanitaria in atto dal dopo guerra e che ha stravolto vite ed economia.

È grazie agli importanti investimenti messi a disposizione dai vari Paesi nel mondo, dall’U.E., compresa l’Italia, ma, soprattutto, grazie all’ eccezionale impegno degli scienziati, dei medici e dei volontari della sperimentazione che è stato possibile realizzare, in tempo di record, la possibile soluzione alla Pandemia: il vaccino.

È ragionevole oggi, poter guardare avanti con la reale speranza di ritornare a riprenderci le nostre vite sospese e far rifiorire le nostre economie. Affinché questo straordinario risultato non vada vanificato è necessario essere preparati a ricevere questo grandioso dono per la nostra salute, l’unico rimedio possibile per far rinascere questo nostro meraviglioso Paese meglio di prima.

Il Movimento 5stelle dell’Empolese Valdelsa intende partecipare alla promozione della campagna di vaccinazione in corso, nella prospettiva auspicata di raggiungere nel più breve tempo possibile l’immunità di gregge, senza essere costretti a rendere la vaccinazione obbligatoria, come prevede l’ art. 32 della nostra Costituzione.

Informati e Vaccinati è un vademecum di pillole di informazione che gli attivisti pentastellati hanno attivato sul sito https://www.movimento5stelleempolesevaldelsa.it/. a partire dalla prima fase in corso. L’Informativa sarà aggiornata nelle varie fasi della pianificazione strategica messa a punto dal Ministero della Salute.

M5S Empolese Valdelsa