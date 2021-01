Vaccini Firenze, le strutture da utilizzare

Mandela Forum, Mercafir, Memoriale di Auschwitz, teatri e musei per le vaccinazioni a Firenze. Questo il piano del sindaco Dario Nardella che oggi con un post su Facebook ha annunciato come intende procedere per la vaccinazione di massa nella città che governa:

"Oggi è un buon giorno per l’Italia che ha raggiunto un milione di vaccini somministrati. Tra poche settimane entreremo nella fase più impegnativa con la campagna di vaccinazione di massa. I sindaci potranno dare un apporto concreto e decisivo.

A Firenze ci siamo preparati con un piano logistico che prevede come prima struttura da utilizzare il Mandela Forum, che potrà accogliere fino a 1500 vaccinazioni al giorno. Inoltre abbiamo previsto per la zona nord-ovest della città una delle strutture dell’area Mercafir, e per la zona sud-est i locali del Memoriale di Auschwitz in viale Giannotti.

Nel caso di ulteriori necessità non escludiamo opzioni come teatri, o complessi museali particolarmente idonei come Santa Maria Novella.

Tutto questo verrà sottoposto alla valutazione dell’ASL che provvederà a definire i piani di dettaglio potendo includere i presidi sanitari territoriali, in collaborazione con la Regione.

Siamo consapevoli che occorrerà un grandissimo sforzo organizzativo. Abbiamo affrontato prove difficili come la distribuzione dei buoni spesa, l’assistenza domiciliare, l’adeguamento e la riapertura delle scuole. Affronteremo anche la vaccinazione, con la determinazione e l’aiuto di tutta la comunità".