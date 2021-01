Nuovo Dpcm: Pitti Immagine Uomo, Bimbo e Filati saranno online su Pitti Connect

Nuovo Dpcm, saltano le edizioni invernali 'fisiche' di Pitti Immagine Uomo, Bimbo e Filati che si terranno in formato esclusivamente digitale sulla piattaforma Pitti Connect.

Pitti Immagine Filati 88, per esempio, avrebbe dovuto svolgersi dall'8 al 10 febbraio 2021 alla Stazione Leopolda di Firenze, mentre Pitti Uomo dal 21 al 23.

Il nuovo Dpcm, firmato il 14.01.2021 e valido dal 16.01.2021, tra le altre misure di contenimento dei contagi, proroga sino al prossimo 5 marzo 2021 la sospensione in formato fisico delle fiere in Italia.

In una nota dell'11 gennaio, Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, ha annunciato che molti eventi si sarebbero tenuti online dal 12 gennaio in vista del nuovo Dpcm fino a fine marzo, ma tenendo "aperta l’opzione fisica (ma sarebbe meglio chiamarla ibrida, viste le possibilità offerte in parallelo dalla dimensione digitale per ampliare la copertura mediatica, approfondire i contenuti, rafforzare l'impatto promozionale e commerciale) dal 21 al 23 febbraio, in attesa delle disposizioni in materia di fiere del prossimo DPCM, previsto per la fine della prossima settimana. Siamo pronti su entrambi i fronti, consapevoli della situazione e orgogliosi delle circa 250 aziende che ci hanno dato fiducia in questa temperie e vogliono lavorare con noi”.

Per il calendario day by day degli eventi e progetti digitali consultare il sito di Pitti Immagine:

https://uomo.pittimmagine.com