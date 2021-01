Ospedale Castelfiorentino, il sindaco: "Sopralluogo FdI per scattare foto". Torselli (FdI): "Offese opposizioni"

Botta e risposta tra il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni e il gruppo in Regione di Fratelli d'Italia. Pomo della discordia un post del sindaco Falorni in merito al sopralluogo annunciato dal gruppo FdI regionale all'ospedale Santa Verdiana lunedì prossimo. Il primo cittadino critica la scelta e accusa FdI di effettuare il sopralluogo solo "per farsi due foto, e fare la consueta scenetta di quanto faccia schifo l’ospedale facendo finta che non esista una risoluzione del problema in corso". Immediata la reazione di Francesco Torselli, capogruppo FdI in Regione: "Sono allibito dall’atteggiamento del Signor Falorni che descrive come ‘passeggiate in cerca di fotografie’ il lavoro delle opposizioni di controllare e verificare le condizioni delle strutture sanitarie della Regione. Chiederò ufficialmente al governatore Giani ed all’assessore Bezzini di prendere le distanze"

Di seguito il post per intero del sindaco Falorni:

"Asl Toscana Centro ha appena inviato una comunicazione al Comune, informando del prossimo spostamento dell’Automedica e del centralino, in altra collocazione all’interno dell’attuale corpo dell’Ospedale Santa Verdiana. Cominciano quindi le manovre per i lavori che vi ho già presentato, e che ci porteranno al nuovo Santa Verdiana, secondo il progetto in foto. L’ASL mi ha confermato l’assegnazione della gara per la fine di gennaio. Poi, come previsto per legge, ci saranno le verifiche della ditta assegnataria e la stipula del contratto, con inizio dei lavori di demolizione a marzo. C’è voluto molto tempo, come sempre purtroppo per queste gare, e il COVID ci ha pure messo lo zampino. Ma alla fine si arriva in fondo. Ah, per la cronaca, lunedì ci sarà l’ennesimo sopralluogo sul posto di un gruppo di opposizione (quello regionale di Fratelli d’Italia). Sicuramente sarà coinvolta pure l’opposizione nostrana. Per farsi due foto, e fare la consueta scenetta di quanto faccia schifo l’ospedale, compresa ricostruzione del percorso che parte nel 2013, facendo contestualmente finta che non esista una risoluzione del problema in corso, giustamente hanno preteso la presenza sul posto del funzionario che si sta occupando della gara, sottraendogli una giornata di lavoro che doveva essere dedicata a questa.

Quando si dice “lavorare nell’interesse del cittadini”

Questa la risposta di Torselli

“Sono allibito dall’atteggiamento del Signor Falorni che descrive come ‘passeggiate in cerca di fotografie’ il lavoro delle opposizioni di controllare e verificare le condizioni delle strutture sanitarie della Regione. Chiederò ufficialmente al governatore Giani ed all’assessore Bezzini di prendere le distanze da questo atteggiamento dispregiativo nei confronti della democrazia e delle opposizioni che, il Signor Falorni dovrebbe saperlo, rappresentano centinaia di migliaia di cittadini toscani. Se il Signor Falorni sa già che l’ospedale di Santa Verdiana versa in uno stato di degrado e di incuria, anziché scriverlo su Facebook, avrebbe fatto meglio ad intervenire. Noi facciamo il nostro dovere, lui cosa ha fatto per i suoi cittadini? E’ intollerabile che un sindaco si permetta di offendere così le opposizioni. Un modo di fare sin troppo diffuso tra i primi cittadini del Partito democratico, ci chiediamo se non abbiano qualcosa da nascondere. Il post del Signor Falorni è vergognoso”.