Pisa, assegnati 433mila euro di Buoni alimentari a 1415 famiglie

Prosegue il servizio della consegna dei Buoni Alimentari ai nuclei familiari che hanno subìto una riduzione di entrate economiche a seguito dell’emergenza Coronavirus. Dai primi di dicembre scorso sono stati consegnati Buoni per un valore complessivo di 433.800 euro a un totale di 1.415 famiglie, residenti nel Comune di Pisa.

Nel corso delle ultime settimane sono stati modificati i parametri per poter fare la richiesta e venire incontro al maggior numero possibile di persone. Sono, infatti, stati innalzati i redditi al di sotto del quale è possibile attribuire il Buono spesa a 900,00 euro mensili e allo stesso tempo, per la parte relativa i nuclei familiari con lavoratori autonomi o liberi professionisti, il reddito complessivo dichiarato per il 2019 è pari a 25.000 euro. Per ogni nucleo familiare viene riconosciuto un solo contributo in Buoni spesa, previsto esclusivamente per generi alimentari.

I Buoni Alimentari erano stati assegnati dal Comune anche nel primo periodo di lockdown, da aprile a giugno, per una cifra complessiva di 693mila euro distribuiti a 2.208 famiglie. Le domande possono essere presentate anche dalle famiglie che, nella scorsa primavera, avevano già beneficiato dei buoni spesa. Sul sito del Comune il modello per l’autodichiarazione.

LINK A:https://www.comune.pisa.it/it/default/30133/eventi-home/Buoni-Alimentari.html

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa