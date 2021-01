Pisa, in piazza sabato 16gennaio 'per una scuola in presenza sicura'

Le sottoscritte realtà politiche, sindacali e sociali di Pisa saranno presenti domani, Sabato 16 Gennaio alle 16, in piazza XX Settembre a Pisa per la manifestazione "Per una scuola in presenza sicura". Si allega il volantino dell'iniziativa.

VOLANTINO Cobas scuola Pisa, Collettivo Buonarroti, Coordinamento Nazionale Precari Scuola – Pisa, Comitato “Priorità alla scuola” di Pisa e Pontedera, Gilda degli insegnanti Pisa, Il barone rampante – Associazione per lo Stato di Diritto e la Società laica e plurale, Rete degli Studenti Medi di Pisa e Pontedera, Rifondazione Comunista Pisa, Una città in comune