Taglio di bosco 'sospetto' a Montaione, multe e denunce

Taglio di bosco sospetto, i carabinieri forestali denunciano i titolari della ditta e l'azienda proprietaria del terreno a Montaione. La segnalazione giunge da alcuni cittadini nelle mani dei militari. Eano state effettuate diverse tipologie di interventi e da un controllo documentale, emergeva, fra le varie istanze presentate alla Città Metropolitana di Firenze, anche una Dichiarazione generica per taglio di arboricoltura da legno (pioppeta).

All'interno di questa pioppeta erano emerse piante spontanee da rinnovazione (quercine, aceri, carpini), alcuni con età superiore ai 15 anni. Il terreno era abbandonato da almeno 15 anni, quindi era da classificare come bosco secondo la Legge forestale regionale. Per il taglio sarebbe stata dunque necessaria una richiesta di “Autorizzazione di taglio fustaia”, con tanto di progetto di taglio.

Per l'ettaro di superficie i tagli erano stati eseguiti da un'azienda agricola della provincia di Lucca. Da qui la denuncia anche per il presidente del cda e per l'amministratore unico dell'azienda risultata proprietaria del terreno. Le multe sono state di 8mila euro per taglio di piante fuori foresta in assenza di Autorizzazione ai sensi della legge forestale regionale, e taglio lungo il torrente Orlo senza la prescritta autorizzazione dell’Autorità Idraulica.