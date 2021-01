Un prefabbricato sostituisce la tenda check point alle Scotte di Siena

Domenica 17 gennaio sarà smontata la tenda del check-point presente all’ingresso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena e, nello stesso giorno, al suo posto sarà installato un prefabbricato che svolgerà le stesse funzioni per il controllo degli accessi, in attuazione alle norme contro il Covid-19. La tenda per il check-point, allestita il 28 febbraio 2020, è stata una delle prime misure intraprese dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per la tutela della salute pubblica nell’ambito della pandemia Covid-19, subito dopo l’attivazione del pre-triage al Pronto Soccorso del 13 febbraio 2020.

«Esprimo un ringraziamento particolare – dichiara il professor Antonio Davide Barretta, direttore generale dell’Aou Senese – alla Misericordia di Siena e al Coordinamento Volontariato della Protezione Civile della Provincia di Siena per il prezioso supporto che ci hanno fornito in questi mesi, permettendo di attivare sin da subito le prime misure di protezione dell’ospedale dal Covid: una sinergia davvero importante e fondamentale tra sistema sanitario e volontariato. Ringrazio anche tutti i nostri professionisti sanitari e il personale addetto alla vigilanza che hanno lavorato nella tenda e che continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nella nuova struttura».

L’installazione del prefabbricato avverrà grazie al supporto della Regione Toscana.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa