Use Gross aspetta Livorno, Marchini: "Vincere sarebbe gran colpo per il morale"

Dopo due trasferte ecco due gare interne per l’Use Computer Gross. La prima sabato alle 18 quando, al Pala Sammontana, scenderà in campo la Officine Opus Livorno (arbitri Suriano e Ferrero di Torino), una delle squadre accreditate alla vigilia fra le più forti del girone.

Reduce dal successo di Firenze, la squadra di Alessio Marchini si prepara ad affrontare la sfida col morale alto.

“Sicuramente avremo di fronte una delle compagini più attrezzate del girone – attacca il coach – con Chiusi e qualche altra dell’altro mini-girone è una di quelle con maggior qualità. Ha giocatori molto esperti, alcuni scesi dalla categoria superiore ed anche fisicamente è molto importante.

Noi veniamo da una bella vittoria a Firenze e sarebbe importante dare continuità, vincere sarebbe un gran colpo per la classifica e per il morale. E’ chiaro che per riuscirci serve una partita di qualità, di alto livello, di grande intensità e con poche sbavature difensive. L’unico modo per avere la meglio di una squadra così quadrata è questo, oltretutto loro vengono da due sconfitte consecutive e quindi saranno determinati ad interrompere il momento negativo”.

Come detto da coach Marchini, la Officine Opus Livorno ha giocatori importanti e fra questi un ex come Marco Ammannato che proprio con la nostra maglia spiccò il volo verso il basket che conta e contribuì alla vittoria della Coppa Italia nel 2007. Un giocatore temibile ma che sarà piacevole rivedere.

La gara sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Lnp Pass (è possibile anche acquistare la singola partita).

Fonte: Use Basket Empoli