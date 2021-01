Verde pubblico, interventi nel parco della Rana a Pistoia

Nell’ambito dei progetti di monitoraggio e manutenzione straordinaria del verde e delle alberature, stanno proseguendo gli interventi in diverse zone della città. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti alcuni lavori sulle alberature presenti nel parco della Rana, dove è stato messo a dimora anche l'albero di Natale – un Abete rosso alto 10 metri – che per le festività natalizie ha abbellito piazza del Duomo. Per motivi di sicurezza, nell'area a destra dell'ingresso nord, invece, sono stati rimossi dieci Pini (Pinus nigra) che si presentavano in parte secchi e con presenza diffusa, sulle parti vegetali rimaste, della Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), un infestante molto aggressivo e distruttivo che compromette il ciclo vitale della pianta.

Sempre per la messa in sicurezza delle aree a verde, nell'ambito dei controlli che periodicamente vengono eseguiti sulle alberature, sono stati rimossi anche sei Aceri (Acer negundo) e un Cedro (Cedrus atlantica), tutti alberi in avanzato stato di deperimento e con conformazioni che, come verificato dai tecnici, ne potevano precludere la stabilità.

«La maggior parte degli abbattimenti effettuati nei giorni scorsi nel parco della Rana era stata pianificata da tempo – evidenzia Alessio Bartolomei, assessore al verde pubblico –. Per questo motivo erano già stati piantati nelle loro vicinanze nuovi alberi di Quercia, di diverse varietà, che troveranno a questo punto il loro spazio naturale di crescita. Quello svolto sul patrimonio arboreo è un lavoro attento e rigoroso, in costante divenire, che deve tenere conto del fatto che anche gli alberi hanno un loro ciclo di vita. E’ con grande dispiacere che talvolta si è costretti a provvedere alla rimozione di alcuni esemplari, ma sempre con l’obiettivo di proseguire con un serio piano di piantagioni. “Mai un albero in meno” è il nostro motto. Dunque, il lavoro svolto sul verde è all’insegna della sostituzione arborea e di continue nuove piantagioni.».

Intanto, sempre nei pressi del parco della Rana, l'ufficio del verde del Comune sta programmando la piantagione di altri alberi lungo il lato nord del campo Frascari e nel lato nord del Pallone di Pattinaggio.

La prossima settimana, a partire da lunedì 18 gennaio, saranno eseguiti alcuni interventi sulle alberature presenti nelle aree verdi del quartiere Scornio Ovest, nei pressi di via Monterosa. A seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, infatti, è stata eseguita una verifica delle numerose alberature presenti, al fine di valutare gli interventi necessari. Nell'area saranno rimossi due Ippocastano (Aesculus hippocastanum) - uno dei quali situato vicino all'area giochi -, un Leccio (Quercus ilex) e quattordici Liquidambar. Come verificato dai tecnici, tutti gli alberi si presentano in parte secchi, con vigore mediocre e conformazioni che ne possono precludere la stabilità.

Il diradamento degli alberi, oltre a mantenere le condizioni di sicurezza per i cittadini, consentirà a quelli presenti di riacquisire il proprio spazio naturale di crescita. Inoltre, un Pino domestico (Pinus pinea) verrà abbattuto nella vicina area verde di via Pordoi, anch'esso per problemi di stabilità della pianta.

L’ufficio verde pubblico sta valutando e programmando la sostituzione del filare di vecchi Pioppi (Populus nigra var. Italica) lungo il lato nord dell'abitato e a ridosso della Ferrovia Porrettana. Nell'area erano già stati abbattuti nel corso degli anni numerosi esemplari e l'intervento, dopo l'abbattimento, prevedrà la completa loro sostituzione con altra specie.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa