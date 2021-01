Cane scappa e si butta nel traffico, lo salva la municipale

Un cane è scappato dalla proprio abitazione e si è ritrovato a correre impaurito in mezzo al traffico ma è stato rincorso e salvato dalla Polizia municipale.

L’episodio è accaduto ieri mattina Gli agenti dell’autoreparto, durante il pattugliamento dei viali, hanno visto un cane correre impaurito in mezzo a piazza della Libertà inseguito da un uomo in motorino, risultato poi il domestico della padrona del cane. Immediatamente uno dei due agenti ha iniziato a rincorrerlo mentre è arrivata in aiuto anche un’altra pattuglia. Alla fine il cane è stato bloccato in viale Strozzi dopo che la Polizia municipale ha creato un imbuto con le auto. Il cane si è buttato a terra stremato e con le zampe sanguinanti per i chilometri percorsi, è stato tranquillizzato e rifocillato prima di essere restituito alla proprietaria che nel frattempo era stata allertata dal domestico.