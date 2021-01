Covid: a Dicomano una sede Usca, sindaco Passiatore: servizi di prossimità essenziali

"Grazie all'Azienda sanitaria e alla sinergia creata col Comune è aperta e attiva a Dicomano una nuova sede Usca, Unità Speciali di Continuità Assistenziale, per il territorio. Operatori sanitari indispensabili in questo delicato momento che tutti stiamo affrontando per l'emergenza pandemica". Esprime soddisfazione il sindaco dicomanese Stefano Passiatore per l'apertura nel territorio mugellano della seconda sede Usca Asl, che è stata allestita in locali di proprietà comunale messi a disposizione in comodato d'uso.

Attive dalle 8 alle 20, festivi compresi, le Usca sono composte da un medico e un infermiere e hanno lo specifico compito di valutare, su segnalazione del medico di famiglia o del pediatra, i pazienti Covid positivi o sospetti, che sono a domicilio, nelle strutture territoriali, dimessi dal pronto soccorso o dal reparto.

"La battaglia ancora non è vinta e dobbiamo continuare a rafforzare i servizi di prossimità come questo - esorta il sindaco Passiatore -. Un ringraziamento a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari in prima linea e la raccomandazione alle persone a essere responsabili, a rispettare le regole di prevenzione sanitaria e il distanziamento sociale".

Ad oggi le Usca del Mugello contano tre squadre e sono cresciute di sei medici.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa