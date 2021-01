Legano una coppia e la derubano, picchiando un 79enne: shock a Tirrenia

Un pomeriggio di terrore per una coppia di Tirrenia (Pisa). Quattro ladri sono entrati nella loro abitazione, li hanno legati e colpiti e hanno portato via soldi e oggetti. Il fatto è avvenuto alle 18.30 di oggi, sabato 16 gennaio.

I due coniugi, un 79enne e una 78enne proprietari del bagno Lido, erano tranquilli in casa. Sono entrate quattro persone con passamontagna e hanno legato la coppia, lui in una stanza e lei in un'altra. Si ignora al momento se i ladri fossero armati.

Il 79enne è stato percosso ed è rimasto ferito a un occhio. La 78enne non è stata toccata. I rapinatori hanno portato via circa ottocento euro in contanti e qualche monile. Dopo la fuga dei ladri, la donna è riuscita a liberarsi e ha chiamato la figlia, che ha avvertito la polizia.

Sul posto sono intervenute la squadra mobile e la scientifica. Alcuni agenti hanno portato il 79enne in ospedale, è ferito ma per sua fortuna non è niente di grave. La polizia indaga sul furto.