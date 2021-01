La Savino Del Bene Volley ospita la Unet Busto Arsizio

Can’t stop the feeling. Dopo il lungo stop la Savino Del Bene Volley non si ferma e, dopo una vittoria e una sconfitta, è subito pronta a calcare il taraflex del PalaRialdoli.

Dopo 72 ore dallo 0-3 di Conegliano, Scandicci vuole subito rialzare la testa e potrà farlo contro l’Unet Busto Arsizio (Ore 17.00), rivale anche in Champions League.

La formazione di Musso ha subito una sconfitta con lo stesso risultato nel turno infrasettimanale di recupero e ha voglia di far ben su un campo dove ha sempre ben figurato.

In tutto questo Scandicci dovrà continuare a trovare ritmo anche perché poi inizierà un filotto di trasferte.

EX E PRECEDENTI

Gara ricca di ex quella di domenica. Nelle fila della Unet E-Work Busto Arsizio figurano due giocatrici con un passato a Scandicci. La serba Jovana Stevanovic è approdata nella formazione bustocca questo anno, dopo aver indossato per due stagioni consecutive la maglia della Savino Del Bene. Meno duraturo il periodo scandiccese di Alexa Gray, arrivata in Toscana il 15 gennaio 2020 e rimasta in maglia Savino Del Bene fino alla chiusura anticipata della stagione.

Nel roster della Savino Del Bene sono invece tre le ragazze con un passato a Busto Arsizio. Nella stagione 2010-2011 Luna Carocci ha vestito i colori di quella che si chiamava Yamamay Busto Arsizio, Letizia Camera invece ha giocato a Busto Arsizio durante il campionato 2014-2015, mentre Martina Samadan ha disputato solamente metà della stagione 2018-2019 con la Unet E-Work Busto Arsizio, essendo arrivata in Lombardia nel gennaio 2019.

Dodici i precedenti ufficiali tra le due formazioni, con il bilancio che è favorevole alla Savino del Bene, in grado di imporsi in 8 sfide a fronte di 4 K.O. L’ultima sfida di campionato in terra toscana si è conclusa con un 2-3 per Busto Arsizio nella 9° giornata di andata dello scorso campionato.

L’ultimo incontro invece, in ordine cronologico, si è svolto lo scorso 1 Dicembre e finì 3-2 in una sfida al cardiopalma.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI

“E’ uno scontro diretto per noi, importantissimo. I due incontri di quest’anno sono stati equilibrati, è una squadra che gioca bene, difende tanto. E’ una squadra con la quale è difficile fare punto. E’ una squadra che gioca bene a pallavolo, anche loro sono stati martoriati dal Covid e adesso stanno riprendendo ritmo.

IN TV

La partita fra Unet E-Work Busto Arsizio e Savino Del Bene Scandicci sarà trasmessa in diretta dalla televisione ufficiale della Lega Pallavolo Femminile (LVF TV).

