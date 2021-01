Lucca Holding Servizi rinnova l'impianto di illuminazione pubblica di via del Brennero, con scavo e messa in opera di nuovi cavi. Per questo motivo da lunedì 18 fino a mercoledì 27 gennaio compresi, dalle ore 8.30 alle 17.30 il tratto della strada, fra l'incrocio con via Matteo Civitali e quello con via Salicchi sarà regolato a senso unico alternato con movieri.