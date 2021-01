Massarella piange Licia Baronti, sarta e zuppaia storica

Era una zuppaia amata da tutti, una colonna di una frazione e di una contrada. Se ne è andata a 82 anni e ha lasciato un gran vuoto. Massarella piange Licia Baronti, scomparsa nelle ultime ore. La frazione del Comune di Fucecchio era un personaggio storico sia della cittadina del Padule sia della Sagra della Zuppa.

Per anni ha cucinato la prelibata pietanza nella sagra di luglio, in cui molte persone si sono riversate sotto il tendone anche solo per salutare proprio Licia Baronti. Inoltre ha cucito per tanti anni i vestiti della contrada rossoazzurra al Palio di Fucecchio. In tanti l'hanno ricordata, commossi, sia sui social network sia a Massarella al funerale oggi, sabato 16 gennaio.

"Ci sono donne con una forza innata, donne con gli occhi puri. L’anima generosa, il cuore alato, donne che brillano di una luce rara capace di attirare grandi e piccini , una luce talmente splendente che diventa irresistibilmente delicata ed avvolgente. Donne forti e fragili allo stesso tempo, che hanno la tenacia delle leonesse e la trasparenza dell’acqua limpida. Licia era una di queste donne RARE , una colonna portante di Massarella , una vera maestra di vita nonché Zuppaia dalle mani d’oro. Sarai sempre la nostra Licia. Sempre e per sempre" scrive la contrada su Facebook.