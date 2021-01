Ospedale di Volterra, Giani: "6 milioni dalla Regione". Le richieste di Lista Civica

Le parole del Presidente Giani a Striscia la Notizia riportano all'attenzione su tutte dichiarazioni che si sono succedute nel corso dei mesi, soprattutto dalle scorse elezioni regionali. Giani ha affermato che la Regione interverrà con un investimento da 6milioni sull'Ospedale di Volterra, dedicandoli alla riorganizzazione del Pronto Soccorso.

Vogliamo sperare che si riferisca all'attuazione della delibera regionale, sulla quale siamo più volte intervenuti, che prevede la realizzazione di 4 posti letto O.B.I., ma anche che, oltre a questi, garantisca quello che ha detto, con la realizzazione di posti letto di sub intensiva, che potremmo ipotizzare addirittura nel numero di 4, visto che la loro realizzazione permetterebbe di dare respiro e attuazione ad interventi e progettualità di più alta intensità o respiro, nelle competenze dell'Ospedale di Volterra.

Occorre inoltre che Giani garantisca l'inserimento di Volterra nelle Reti Tempo Dipendenti, sia in riferimento agli Ictus, che ai Traumi maggiori, così da ampliare i servizi gestibili anche in emergenza al Pronto Soccorso.

È evidente che l'elemento base per la realizzazione di ciò, sia quello di strutturare un anestesista h24 in guardia attiva presso il nosocomio volterrano.

Aspettiamo che tutto questo diventi realtà, così come l'attuazione effettiva dei 6 posti di dimissioni difficili, previsti nella riorganizzazione di ASL ma ad oggi ancora non finiti, che riporteranno il numero dei posti letto di Volterra sopra i 50, se consideriamo i 5 posti letto che oggi sono venuti meno in medicina.

Striscia la Notizia ha strappato al Presidente una promessa e, nonostante nessun intervento dell'Amministrazione, Giani sta ascoltando le richieste di cittadini e opposizioni.

Non ci accontenteremo solo di promesse. Adesso servono azioni concrete.

Fonte: Lista Civica per Volterra