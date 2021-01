Assembramento in un locale a Prato, fioccano le multe

Venti persone stavano stazionando in un locale di Prato, per questo sono intervenuti i carabinieri. Il fatto è avvenuto in piazza Europa nella serata di ieri, sabato 16 dicembre, in un esercizio che vende kebab. Il gestore è residente a Prato.

Quando sono arrivati i militari, molte persone si sono dileguate, ma qualcuno è stato fermato, identificato e sanzionato per violazione della norme anti-contagio. Sanzionato anche il titolare dell’esercizio, che per la sua inottemperanza alle restrizioni previste per i gestori di esercizi di vendita, sarà sottoposto anche alla sanzione accessoria di sospensione della licenza.

Durante le fasi del controllo ci sono stati anche dei momenti di tensione provocati dall’intemperanza del solo genitore di uno degli avventori, in questo caso minorenne, sopraggiunto a controllo in atto e che contrariato per la sanzione comminata al figlio non ha mancato di proferire minacce e assumere un atteggiamento oltraggioso nei confronti dei militari del quale dovrà risponderne davanti alla Autorità Giudiziaria.